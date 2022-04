Det er også planlagt at Guterres skal besøke et ennå ikke avslørt sted utenfor den ukrainske hovedstaden torsdag.

Som under Guterres' besøk i Moskva denne uken kommer trolig et av hovedtemaene for samtalene være situasjonen i den ukrainske havnebyen Mariupol, der ukrainske styrker og sivile er omringet av russiske styrker.

Guterres besøkte Russlands president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva og reiste deretter med tog fra Polen til Kyiv.