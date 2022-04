– Situasjonen er ekstremt kritisk, sier Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock ifølge Sky News.

Den russiskstøttede utbryterrepublikken hevder onsdag at det ble skutt mot landsbyen Kolbasna, der det ligger et russisk våpenlager. Det skjer dagen etter at to russiske radiomaster i regionen ble sprengt. Transnistria mener Ukraina står bak begge angrepene.

Ukraina sier på sin side at Russland har planer om å bruke utbryterrepublikken til å angripe det sørvestlige Ukraina, eller Moldova.

Russland har uttalt at de følger situasjonen i Transnistria svært nøye.