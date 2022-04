USA og Russland utveksler voldsdømt ekssoldat mot narkodømt pilot

Onsdagens manøver er særlig bemerkelsesverdig på grunn av det svært spente forholdet mellom landene etter Russlands invasjon av Ukraina i februar.

Russland har løslatt Trevor Reed, en tidligere marinesoldat som ble pågrepet av russisk politi sommeren 2019 for å ha angrepet en politibetjent etter en bytur. Han ble dømt til ni års fengsel, men hevder sin uskyld. Amerikanske myndigheter har tidligere engasjert seg i saken, og familien til Reed er svært bekymret for hans helse.

USA løslater på sin side Konstantin Jarosjenko, en russisk flyger. Han soner en dom på 20 års fengsel for å ha deltatt i en sammensvergelse for å smugle kokain til USA. Han ble pågrepet i Liberia i 2010 og siden utlevert til USA. Russland har lenge bedt om at han løslates.

De to fangene ble utvekslet i et europeisk land.

Det er flere amerikanere som er fengslet i Russland, deriblant basketballstjernen Brittney Griner og næringslivsdirektøren Paul Whelan. Det er uklart hvordan deres status påvirkes av fangeutvekslingen.