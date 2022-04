Palestiner drept av israelske soldater på Vestbredden

En sykehusansatt opplyser til nyhetsbyrået Wafa at mannen ble skutt i hodet tidlig onsdag morgen. Dermed har i alt 26 palestinere blitt drept i forbindelse med voldsopptrappingen de siste ukene.

Den israelske hæren opplyser til AFP at det pågår «antiterror-aktivitet» i byen Jenin nord på Vestbredden.

Israels statsminister Naftali Bennet ga for drøyt to uker siden hæren full handlefrihet til å gjennomføre militæroperasjoner på Vestbredden. Beskjeden kom etter at i alt 14 mennesker var drept av palestinske gjerningsmenn i ulike angrep i Israel.