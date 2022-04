Kinesisk droneprodusent stanser salg i Russland og Ukraina

Dji blir dermed det første store kinesiske selskapet som stanser salg til Russland etter at Moskva invaderte Ukraina i slutten av februar, melder Reuters.

En talsperson for Dji sier til nyhetsbyrået onsdag at «det ikke handler om å innta et ståsted overfor noe land, men om et ståsted knyttet til våre prinsipper».

– Dji avskyr enhver bruk av våre droner til å påføre andre skade, og vi suspenderer midlertidig salg i disse landene for å kunne sikre at ingen bruker dronene våre i kamp, sier talspersonen.