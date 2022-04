Singapore har henrettet psykisk utviklingshemmet mann

Det opplyser mannens søster Sarmila Dharmalingam til nyhetsbyrået AFP onsdag morgen.

Nagaenthran K. Dharmalingam fra Malaysia ble pågrepet i 2009 og anklaget for å ha smuglet 43 gram heroin inn i landet. Året etter ble han dømt til døden, og siden tapte han en rekke ankesaker.

Henrettelsen av ham skulle egentlig skje i november 2021, men ble utsatt på grunn av en ny anke fra mannen. Advokatene hans hadde argumentert med at det er i strid med folkeretten å henrette noen med psykisk utviklingshemming.

Men i mars i år ble mannens siste anke avvist. Ankedomstolen henviste blant annet til at nasjonal lovgivning har forrang over internasjonal rett. Myndighetene i Singapore har også tidligere avvist at mannen har en utviklingshemming.