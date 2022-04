Kraftig Tesla-fall på dårlig børsdag etter Musks Twitter-avtale

Nyheten om at Musk får kjøpe Twitter ser ut til å ha falt i særdeles dårlig jord blant Tesla-aksjonærene. Aksjen falt 12,2 prosent tirsdag.

Musk har varslet store endringer i selskapet og lover å lempe på reglene for hva som tillates av ytringer. Han vil også ta Twitter av børs etter å ha punget ut hele 44 milliarder for selskapet. Også Twitter fikk en nedtur på børsen og falt 3,9 prosent.

– Må låne eller selge

Nordnet-økonom Per Hansen sier til Ritzau at Tesla-aksjonærene er redde for at deler av gigantoppkjøpet skal finansieres ved at Musk selger seg ned i bilselskapet.

– Investorene ser på Musks «frihetskamp» i Twitter. Han vil gjerne sette selskapet fri, men det kommer til å koste mye penger, mener han.

– Det kan ikke bare finansieres ved hjelp av inntjeningen fra Twitter, det er den altfor liten til. Så han må enten ta et stort lån, eller delvis finansiere det ved å selge Tesla-aksjer, sier investeringsøkonomen.

Det var ikke bare Tesla som gikk i rødt i New York tirsdag. Doe Jones-indeksen falt med 2,4 prosent, mens den bredere Samp;P 500 gikk ned 2,8 prosent.

Dårlig dag for teknologi

Enda verre var det på den teknologidominerte Nasdaq-børsen, som falt 4 prosent. Etter store gevinster gjennom mye av pandemien – og med renten på vei opp – koster mange teknologiaksjer mer enn investorene kan eller vil betale.

Etter at børsene stengte for dagen, la Googles eierselskap Alphabet fram sitt kvartalsresultat. Tross økte inntekter, krympet overskuddet. Skuffede investorer sendte aksjekursen ned mer enn 3 prosent etter at den ordinære handelen var avsluttet for dagen.

Microsoft fikk et på sin side et løft på 0,6 prosent etter stengetid. Der overgikk både inntekter og resultat markedets forventning.