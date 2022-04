Det var under en mottakelse i Moskva at Putin hedret en rekke idrettsutøvere. Han sa at Valijeva ikke hadde «opptrådt uærlig».

Hun fylte nylig 16 år.

Valijeva avla en positiv dopingprøve før OL. Testresultatet ble klart tett på lekenes start, men hun fikk likevel lov til å delta for ROC. Hun var med på det russiske laget som tok laggull. I den individuelle konkurransen endte hun på femteplass.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) har ikke behandlet saken rundt lagkonkurransen ferdig. Blir ROC fratatt seieren, rykker USA opp og tar gullet.