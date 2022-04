Bombeangrep ved universitet i Pakistan

Angrepet i den pakistanske storbyen, som har om lag 15 millioner innbyggere, fant sted tirsdag.

Bombeeksplosjonen rammet en varebil like ved bygninger som tilhører Universitet i Karachi. Politiet opplyser at tre kinesere og én annen person ble drept. Kineserne var tilknyttet et institutt som tilbyr undervisning i kinesisk.

Den væpnede gruppen Balutsjistans frigjøringshær sier de står bak angrepet og at det ble utført av en kvinnelig selvmordsbomber.

Opplysninger fra politiet peker i samme retning. En overvåkingsvideo viser en person i burka som går bort til varebilen – og så en kraftig eksplosjon.

I regionen Balutsjistan finnes det flere væpnede grupper som kjemper for større selvstyre. En av dem er Balutsjistans frigjøringshær, som også tidligere har rettet angrep mot kinesere.