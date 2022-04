19. april døde japanske 119 år gamle Kane Tanaka i Fukuoka-provinsen i Japan, som verdens eldste menneske.

Men selv om slike dødsfall ofte meldes som «verdens eldste er død», er det jo ikke helt slik. For noen andre arver umiddelbart tittelen.

Verdens eldste menneske er nå franske Lucile Randon (118). Hun ble født 11. februar 1904, bare to måneder etter brødrene Wright gjennomførte sin første flytur. Hun er gammel nok til å huske to verdenskriger og spanskesyken.

Hun arbeidet som guvernante flere steder. Fra 1944 var hun nonne i Paris. Hun tok navnet søster André etter broren, som hun beskrev som «far, mor og barnepike» på samme tid.

Overlevde covid



I januar i fjor testet hun positivt for coronaviruset, men hadde så få og svake symptomer at hun ikke engang var klar over at hun var smittet.

– Da hele verden begynte å snakke om den historien, skjønte jeg at hun var litt som den olympiske flammen, som alle vil ha tak i fordi de trenger litt håp, uttalte David Tavella, som er kommunikasjonssjef ved pleiehjemmet der søster André bor, ifølge NTB.

Hun var frisk og fin til 117-årsdagen måneden etter. Da ble hun servert champagne og rødvin, og på menyen sto blant annet gåselever og nonnens favorittdessert, omelette norvegienne, rapporterte NTB. Den «norske omeletten» består av sukkerbrød, is og marengs.

– Lucile er glad



Lucile Randon som barn. Bildet er tatt mellom 1907 og 1910 Foto: Public domain/Wikimedia

Randon ble født i Alès i Sør-Frankrike i 1904 som det yngste av fem barn, ifølge Wikipedia. Foreldrene var protestanter og hun fikk ingen religiøs oppdragelse. I 1915 flyttet hun til Houdan utenfor Paris med sin eldste bror, André, som var fredsdommer.

Hun sluttet i sykepleien i 1979.

Lucile Randon er blind, men har fått med seg at hun nå er verdens eldste menneske.

– Hun er glad, og liker godt oppmerksomheten, sier eldresenterbestyrer David Tavella ifølge France24.

Det eldste mennesket som noensinne har levd var også fransk, men Randin har noen år opp til Jeanne Louise Calment, som døde som 122-åring i 1997.