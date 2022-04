Russland utviser tre svenske diplomater

Torsdag ble Sveriges ambassadør i Moskva, Malena Mård, kalt inn på teppet i det russiske utenriksdepartementet, der hun fikk beskjed om at tre diplomater ved den svenske ambassaden er erklært persona non grata i Russland, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Identiteten til de tre diplomatene er ikke kjent, men de må nå forlate landet.

Mård mottok i tillegg en skarp protest på Sveriges «militære støtte til regimet i Kyiv, samt for å dekke over de ukrainske nasjonalistenes forbrytelser mot sivilbefolkningen i Donbas», heter det videre.

Norge utviste

Få dager etter at Sverige tidligere i måneden kunngjorde at de utviste tre russiske diplomater, med henvisning til at de ikke arbeidet i henhold til Wien-konvensjonen for diplomatiske forbindelser, gjorde Norge det samme.

– Vi har besluttet å utvise disse tre russiske diplomatene som ikke har utøvet aktivitet i tråd med diplomatisk arbeid. Det betyr at de har gjort ting vi ikke ønsker å se i Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Norges ambassadør i Moskva, Rune Resaland, har etter det NTB får opplyst, foreløpig ikke fått beskjed om å innfinne seg i russisk UD, men ingen vil bli overrasket om det skjer.

Da Norge i 2020 utviste en russisk diplomat som ifølge PST opererte som etterretningsagent i Norge, og som var kontakten til en spionsiktet nordmann, gikk det bare én uke før Russland utviste en diplomat ved den norske ambassaden i Moskva.

Russlands svar

Europeiske land har utvist over 200 russiske diplomater som følge av Russlands invasjon av Ukraina, men med henvisning til at de har operert som etterretningsagenter.

Russland har svart med å utvise over 100 europeiske diplomater, men ingen ved den norske ambassaden i Moskva har foreløpig fått beskjed om å pakke kofferten.

Mandag ble derimot 40 tyske diplomater bedt om å forlate Russland, og i forrige uke fikk over 50 diplomater fra EU, Nederland og Belgia samme beskjed.

45 polske diplomater ble også erklært persona non grata i Russland tidligere i måneden.