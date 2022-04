Austin lover at Ukraina skal få alt de ber om av våpen

Tirsdag var USA vert for 40 allierte land som møttes på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland for å diskutere Ukrainas langsiktige forsvarsbehov. Fra Norge deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Til tross for krigen som raser i Ukraina, anla USAs forsvarsminister Lloyd Austin en positiv tone da han åpnet møtet.

– Ukraina tror helt klart at de kan vinne, og det samme gjør alle andre her, sa han.

Han beskrev Russlands krigføring som «en utfordring for frie mennesker overalt» og sa at ukrainerne med sin motstand er en inspirasjon for den frie verden.

USAs forsvarsminister lovet videre at Ukrainas allierte vil «sette himmel og jord i bevegelse» for å forsyne landet med alt det de ber om av våpen og militært materiell.

Ifølge Austin har Ukraina hittil fått, eller fått løfte om våpen og militært materiell for nærmere 50 milliarder kroner, og mer vil det bli snakk om.

– Vi må gjøre mye mer. Ukraina trenger vår hjelp for å kunne vinne i dag, og de vil trenge vår hjelp når krigen er over, sa han.

Budskapet hans til ukrainske ledere var krystallklart:

– Dere skal vite at vi står bak dere, det er derfor vi er her i dag, for å styrke det ukrainske demokratiets arsenal, sa Austin.