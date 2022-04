Det tyske nyhetsbyrået DPA er blant dem som erfarer at Tyskland kommer til å sende stridsvogner direkte til Ukraina.

Planen skal være at våpenprodusenten Krauss Maffei Wegmann får tillatelse til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina. Disse skal produseres av deler og stridsvogner som tilhører det tyske forsvaret, skriver DPA.

Det er ventet en formell kunngjøring om beslutningen senere tirsdag.

Leveransene vil innebære en markant endring i den tyske holdningen til hva slags våpen landet kan levere til Ukraina. Tidligere har landets statsminister Olaf Scholz avvist å levere tyngre våpen som stridsvogner, fly og helikoptre til Ukraina.

Landets justisminister Marco Buschmann sa nylig at leveranse av tyngre våpen til Ukraina ikke vil gjøre Tyskland til en medkriger, mens utenriksminister Annalena Baerbock sa for en knapp uke siden at det ikke lenger er tabu å levere stridsvogner til Ukraina.