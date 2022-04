Dette skjedde i Ukraina i natt

* Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at fredssamtalene med Ukraina vil fortsette, men han tror det er en reell fare for en tredje verdenskrig. Faren er både alvorlig og reell og kan ikke undervurderes, sier han. Han anklager Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å late som om han forhandler om fred.

* Russland kommer ikke til å seire i krigen, lover Ukrainas president i en videotale. Han sier at Russland på de to månedene krigen har vart, har skutt mer enn 1.100 raketter mot ukrainske mål, samt «utallige bomber og artilleriskyts». – Men de har oppnådd ingenting. Og de kommer til å oppnå ingenting, sier Zelenskyj.

* Den lille landsbyen Novotosjkivka i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina er fullstendig ødelagt, ifølge en dronevideo som CNN har fått verifisert. Russiskstøttede separatister hevder ukrainske styrker raserte landsbyen da de trakk seg ut, mens Ukraina hevder russiske styrker ødela landsbyen med gjentatte luftangrep.

* Russiske styrker har etter flere uker med okkupasjon av byen Kherson, tatt kontroll over byrådsbygningen og stengt ukrainerne ute, ifølge to lokalpolitikere.

* Storbritannia skal de kommende dagene sende 22 ambulanser til Ukraina, samt medisinsk utstyr og finansiering på nærmere 3,5 millioner kroner til utdanning av leger og sykepleiere. Fra før har britene sendt 40 brannbiler til Ukraina.

* Kornproduksjonen i Ukraina blir i år trolig 20 prosent lavere enn i fjor som følge av krigen, fremgår det i britenes daglige etterretningsrapport om situasjonen i Ukraina. Det vil føre til dyrere mat i verden, påpeker forsvarsdepartementet i London.