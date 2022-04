Zelenskyj sier Russland ikke kommer til å seire

Han sier at Russland på de to månedene krigen har vart, har skutt mer enn 1.100 raketter mot ukrainske mål, samt «utallige bomber og artilleriskyts».

– Men de har oppnådd ingenting. Og de kommer til å oppnå ingenting, sier Zelenskyj i den daglige videotalen.

Ifølge presidenten har ukrainske styrker frigjort 931 bosetninger som har vært midlertidig okkupert av russiske styrker.

Russiske styrker har ikke mottatt en eneste smule med støtte øst i Ukraina, noe de hadde satt sin lit til at de ville få, uttaler han videre.

Presidenten viser også til byer som Kherson, Kakhovka, Melitopol og Enerhodar, som er okkupert av russiske styrker, og sier at innbyggerne der ikke har gitt etter for russerne, melder BBC.

– Mange byer og lokalsamfunn er fortsatt under midlertidig kontroll av den russiske hæren. Men jeg tviler ikke på at det kun er et tidsspørsmål før vi frigjør landet vårt, sier han.

Zelenskyj kommenterer også det som skal være russiske planer om å iscenesette en folkeavstemning om løsrivelse i Kherson-regionen.

– Russland ønsker å iscenesette en skammelig folkeavstemning på vårt territorium. Selv om de skulle forsøke, vil det være like skammelig som noe som helst annet som er skapt i Moskva for å støtte okkupasjonen av Ukraina, sier han.

Russland har ifølge CNN kunngjort at en avstemning skal holdes onsdag og at folk da skal spørres om de sier ja til uavhengighet for «Folkerepublikken Kherson».