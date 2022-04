CNN: Russland har tatt kontroll over byrådsbygningen i Kherson

Khersons ordfører Igor Kolykhaev opplyser på Facebook at «væpnede menn gikk inn i bygningen tilhørende byrådet i Kherson mandag kveld, tok nøklene og erstattet vaktene våre med sine egne vakter».

Det har gått rykter om at det ukrainske flagget som vaiet over bygningen, skulle være tatt ned, men ordføreren sier at flagget fortsatt var på plass da han forlot bygningen, melder CNN.

Kherson-regionens nestleder Jurj Sobolevskij omtaler også hendelsen på sin Facebook-side. Der beskriver han det hele som et «beslag» og sier det var «beklagelig, men ganske forventet».

– Rådhuset i Kherson har fått «lov» til å fungere i et redusert format en stund, men tiden for det ser nå også ut til å være over, uttaler Sobolevskij videre.