Storbritannia sender ambulanser til Ukraina

Forsendelsen med 22 nye ambulanser skal finne sted i løpet av de kommende dagene, melder Sky News.

Fra før har britene sendt 40 brannbiler til Ukraina.

Regjeringen i London skal i tillegg overføre 300.000 pund, nærmere 3,5 millioner kroner, til den medisinske hjelpeorganisasjonen UK-Med. Finansieringen skal brukes til å utdanne ukrainske leger og sykepleiere.

– Vi har alle vært rystet over de avskyelige bildene av sykehus som med overlegg er pekt ut som mål av Russland siden invasjonen startet for over to måneder siden. De nye ambulansene, brannbilene og finansieringen av helseeksperter som er kunngjort i dag, vil gjøre det ukrainske folket bedre utstyrt til å utøve livsviktig helsehjelp og redde liv, sier statsminister Boris Johnson.