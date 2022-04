4.500 år gammel statue funnet i Gaza

Statuen fra rundt år 2.500 f.Kr. ble funnet av en bonde som jobbet på åkeren sin i Khan Younis, ifølge turistdepartementet til Hamas som styrer Gaza.

– Statuen er av den kanaanittiske gudinnen Anat, sa Jamal Abu Reda, ansvarlig for antikviteter i departementet, i en uttalelse.

Anat var gudinnen for krig og kjærlighet. Kanaan er et gammelt navn for landområdet som Palestina nå ligger i, og omfattet også Israel og Libanon.

Den eldgamle statuen er skåret ut av kalkstein og er 22 centimeter lang.