Henrettelse av dødsdømt mor stanset i Texas

Melissa Lucio ble i 2008 funnet skyldig i å ha forårsaket dødsfallet til sin to år gamle datter Mariah, som mistet livet etter å ha falt ned en trapp året før.

Dødsdømte Melissa Lucio skulle etter planen henrettes onsdag, men har fått henrettelsen sin stanset av en ankedomstol i Texas. Foto: AP

Hun skulle etter planen henrettes onsdag i et fengsel i Huntsville nord for Houston.

Avgjørelsen fra ankedomstolen om å stanse henrettelsen åpner for at en lavere rettsinstans kan vurdere påstandene fra Lucio og hennes advokater om at nye bevis i saken kan frikjenne henne. De argumenterer blant annet for at Lucio ble tvunget av politiet til å tilstå at hun hadde forårsaket datterens død.

– Jeg er takknemlig for at retten har gitt meg sjansen til å leve og bevise at jeg er uskyldig. Mariah er alltid med meg i hjertet mitt, sier Lucio i en uttalelse.

Saken hennes har fått mye oppmerksomhet, og har blant annet blitt frontet av en organisasjon som kjemper for frifinnelse av feildømte.