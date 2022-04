Aktivisten Osman Kavala dømt til livstids fengsel i Tyrkia

Kavala var anklaget for å ha finansiert og organisert store demonstrasjoner mot den tyrkiske regjeringen i 2013 og et kuppforsøk i 2016. Han har nektet straffskyld for anklagene.

I 2020 ble Kavala kjent ikke skyldig i anklagen i forbindelse med hendelsene i 2013, men han ble raskt pågrepet igjen. Til sammen har han sittet i varetekt i over fire år uten dom.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har anklaget Kavala for å være agent for den amerikanske filantropen George Soros' angivelige nettverk.

I oktober truet Tyrkia med å kaste ut ambassadører fra ti vestlige land, deriblant Norge, etter at de kom med en felles protest mot fengslingen av Kavala. Trusselen ble senere trukket tilbake.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har krevd løslatelse av Kavala, men Tyrkia har nektet å etterkomme kravet.