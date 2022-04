ICC og EU skal granske krigsforbrytelser i Ukraina

– Sjefanklagerens kontor ved ICC i Haag vil delta i et felles etterforskningsteam i Ukraina, heter det i en kunngjøring fra EUs byrå for juridisk koordinering (Eurojust).

ICCs sjefanklager Karim Khan besøkte tidligere i måneden Butsja utenfor Kyiv, der det ble funnet sivile lik i gatene etter at russiske styrker hadde trukket seg ut.

– Ukraina er et åsted for forbrytelser. Vi er her fordi vi har grunn til å tro at det er begått forbrytelser som faller innenfor domstolens jurisdiksjon, sa Khan under besøket.