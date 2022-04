Advarer Android-brukere: Fare for spionasje

Android-telefoner med brikkesett fra produsentene Qualcomm og Mediatek kan være rammet av et alvorlig sikkerhetsbrudd dersom telefonene ikke er oppdatert.

Det skriver sikkerhetsselskapet Check Point Research i en pressemelding, ifølge Ekstrabladet.

Både Qualcomm og Meditek skal ha løst problemet i en programvareoppdatering som ble utgitt i desember, men om man ikke har oppdatert telefonen er man fortsatt i fare.

Kan spionere gjennom mobilkameraet

Sikkerhetsbruddet ligger i brikkesettet som behandler det såkalte lydformatet ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Head of Security Engineering hos Check Point Software Technologies i Danmark, Nils Zimmer Poulsen, beskriver dette som «et meget alvorlig sikkerhetsbrudd». Spesielt med tanke på at to tredjedeler av alle mobiltelefoner i verden er android-telefoner, men også fordi det har vist seg skremmende lett for en hacker å få adgang til brukerens personlige videoer og bilder ved å utnytte sikkerhetsbruddet.

– Våre analytikere har også oppdaget at det er mulig for cyberkriminelle å spionere gjennom kameraene i brukernes telefoner, noe som ikke er særlig betryggende, sier Zimmer Poulsen ifølge Ekstrabladet.

Google-trøbbel

Android er eid av Google, som også hadde store sikkerhetsproblemer med sin nettleser Google Chrome i slutten av 2021. Den gangen advarte Google over to milliarder av sine brukere.

Ifølge Forbes avdekket Google til sammen fire sårbare sikkerhetshull. For å unngå problemer og tap av sensitive data og personopplysninger, ble alle Chrome-brukere bedt om å oppdatere nettleseren sin.

Chrome oppdateres hver sjette uke for at brukerne skal få de nyeste sikkerhetsfunksjonene og rettelsene. Dette gjøres for beskytte brukerne mot sikkerhetstrusler som skadelig programvare og nettfisking, skriver Google.