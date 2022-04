Jernbanesjef: Flere stasjoner angrepet i Ukraina

Jernbanesjef Oleksandr Kamysjin skrev i en tweet like etter klokka ni norsk tid at angrepene var koordinert og skjedde i løpet av en time i det vestlige og sentrale Ukraina, og et ukjent antall mennesker skal ha blitt drept eller såret. Situasjonen er imidlertid fortsatt svært uoversiktlig.

Guvernør Maksym Kozytskyj i Lviv-fylket uttaler at et av jernbaneanleggene som ble rammet, ligger i Krasne, drøyt 40 kilometer øst for byen Lviv. Her skal det ha oppstått brann, ifølge nyhetsbyrået AP.

Angrepene har ført til store forsinkelser i togtrafikken. Minst 16 passasjertog skal være forsinket.

Russland har også tidligere angrepet jernbanestasjoner i Ukraina. Jernbanenettet er svært viktig for transport av både militærmateriell til fronten og flyktninger som vil vestover.

I begynnelsen av april ble minst 50 mennesker drept i et angrep mot jernbanestasjonen i Kramatorsk øst i landet.