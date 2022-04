Nigeria: 110 døde etter brann i oljeraffineri i Nigeria

– Dødstallet står nå på 110, opp fra 80, etter at flere folk har dødd av skadene de pådro seg, sa Ifeanyi Nnaji i krisehåndteringsorganet Nema til AFP søndag kveld.

Dødstallet steg gjennom helgen etter brannen som startet fredag kveld. Den spredte seg raskt til to drivstofflagre på det som lokale myndigheter har beskrevet som et ulovlig oljeraffineri.

Eieren av anlegget skal være etterlyst. En talsmann for politiet har opplyst at de som omkom, hadde deltatt i den ulovlige driften. Tjenestemenn i delstaten Imo opplyser til AP at over 100 personer jobbet på stedet da brannen startet.

Ulovlige raffinerier er ikke uvanlig i Nigeria, der ansvarlige bak lyssky forretningsvirksomhet ofte unngår reguleringer og skatt ved å etablere raffinerier i avsidesliggende områder, ute av syne for myndighetene.

Nigeria er Afrikas største råoljeprodusent, men landet har svært få offentlige raffinerier, noe som har resultert at mesteparten av landets drivstoff må importeres. Dette har skapt et marked for ulovlige raffinerier.