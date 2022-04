Nicaragua stenger OAS-kontoret og varsler raskere utmelding

Nicaragua trekker tilbake sine representanters krediteringer fra Washington, og den «beryktede organisasjonen» har nå ikke lenger kontor i Nicaragua, kunngjorde utenriksminister Denis Moncada søndag.

– Dens lokale hovedkvarter er blitt stengt, sa han.

Fra nå av er ikke Nicaragua lenger del av «dette monsterets svikefulle mekanismer, det såkalte permanente rådet, såkalte kommisjoner, såkalte møter, såkalte Amerika-toppmøter», uttalte Moncada.

– Djevelsk verktøy

– Vi kommer ikke til å delta i noen av enhetene i dette djevelske ondskapens verktøy som kalles OAS, sa han videre, og anklaget OAS for å være et redskap for USA.

President Daniel Ortega, en 76 år gammel tidligere geriljakriger som har hatt makten i landet siden 2007, og hans regjering, kunngjorde i november i fjor at Nicaragua trekker seg fra OAS.

Generalforsamlingen i OAS hadde da fordømt gjenvalget av Ortega for en femte periode, der en rekke utfordrere og politiske motstandere ble fengslet før valget. Valget var verken fritt, rettferdig eller gjennomsiktig, og det manglet demokratisk legitimitet, het det i fordømmelsen.

Kritiserte sin egen regjering

I mars i år ble Ortegas regjering kritisert av sin egen ambassadør til OAS. Arturo McFields kalte da sin egen regjering «diktatur». Han grep ordet i et nettmøte i OAS for å diskutere saker som ikke sto på agendaen, og begynte å snakke på vegne av det han sa var «over 177 politiske fanger og mer enn 350 mennesker som har mistet sine liv i landet mitt siden 2018».

– Å anklage mitt land for å være et diktatur er ikke lett, men å forholde seg taus og forsvare det som ikke skal forsvares, er umulig, sa McFields, som fram til da hadde forsvart Ortegas regjering mot kritikk fra OAS-medlemslandene.

Ortegas regjering sendte senere ut en uttalelse der det het at McFields «ikke representerer oss, så ingen av uttalelsene hans er gyldige». Torsdag kunngjorde regjeringen i Nicaragua at utnevnelsen hans som landets ambassadør til OAS, er trukket tilbake.