Brann i russisk oljelager

Bekreftelsen kom natt til mandag etter at det tidligere på natten dukket opp meldinger i sosiale medier om at folk hadde hørt eksplosjoner og sett en stor brann i oljelageret.

Avisen The Guardian kunne da ikke verifisere innholdet i meldingene, men avisen siterte senere RT på bekreftelsen fra Moskva.

Myndighetene har ennå ikke uttalt seg om årsaken til brannen, melder RT, som også viser til ubekreftede meldinger om at det ble hørt sirener, eksplosjoner og sett brann flere steder, og at en brann ser ut til å ha oppstått på et militært område.

Nødetatene iverksatte evakuering av innbyggere i nærheten av det brennende oljelageret, heter det videre.

Brjansk ligger om lag 100 kilometer fra grensen til Ukraina.