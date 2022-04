Tokyo-børsen åpner uken med fall

Nikkei-indeksen falt 1,53 prosent da børsen åpnet mandag. Den bredere Topix-indeksen startet uken med en nedgang på 1,58 prosent.

Nedgangen i Japan kommer etter at Wall Street avsluttet fredag med store tap, med en nedgang på 2,8 prosent for både Dow Jones og Samp;P 500, og 2,6 prosent for Nasdaq.

Fallet i USA ble utløst av frykt for at sentralbanken Federal Reserve kan komme til å sette opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i mai for å bekjempe inflasjon. Det vil i så fall være dobbelt så stort som en typisk renteøkning i USA.