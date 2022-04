Leger: Titalls sivile drept av små metallpiler i Butsja

– Vi fant flere veldig tynne, spikerlignende gjenstander i kroppene til menn og kvinner, og det samme gjorde flere andre av mine kolleger i regionen, sier rettsmedisiner Vladyslav Pirovskyj til den britiske avisen The Guardian.

Han forteller at de fleste gjenstandene ble funnet i lik fra de ukrainske byene Butsja og Irpin.

Uavhengige våpeneksperter som gjennomgikk bilder av metallpilene, har bekreftet overfor avisen at de var såkalte «flechetter», et antipersonellvåpen som ble mye brukt under første verdenskrig.

Metallpilene som er mellom 3 og 4 centimeter lange, finnes i blant annet feltpistolsgranater hvor hver granat kan inneholde om lag 8.000 av disse. Når de er avfyrt, sprekker granatene når en tidsbestemt lunte detonerer og eksploderer over bakken, skriver Guardian.