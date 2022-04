Nigeria: Minst 80 døde i eksplosjon ved ulovlig oljeraffineri

En brann startet fredag kveld og spredte seg raskt til to drivstofflagre på det som lokale myndigheter har beskrevet som et ulovlig oljeraffineri.

Søndag opplyser nødetatene at minst 80 mennesker er omkommet. Andre er skadd, og det er fare for at dødstallet vil fortsette å stige.

Eieren av anlegget skal være etterlyst. En talsmann for politiet har opplyst at de som omkom, deltok i den ulovlige driften.

Ulovlige raffinerier er ikke uvanlig i Nigeria, der ansvarlige bak lyssky forretningsvirksomhet ofte unngår reguleringer og skatt ved å etablere raffinerier i avsidesliggende områder, ute av syne for myndighetene.

Nigeria er Afrikas største råoljeprodusent, men landet har svært få offentlige raffinerier, noe som har resultert at mesteparten av landets drivstoff må importeres. Dette har skapt et marked for ulovlige raffinerier.