OSSE-observatører pågrepet i Øst-Ukraina

– OSSE er svært bekymret over at et antall observatører er blitt fratatt sin frihet i Donetsk og Luhansk, står det i en uttalelse fra den Wien-baserte organisasjonen.

Organisasjonen legger til at den har tatt i bruk «alle mulige kanaler for å tilrettelegge for løslatelse», men oppgir ingen detaljer, melder BBC og Sky News.

OSSE opplyser at dens observatører er ubevæpnet og at det dreier seg om et sivilt oppdrag for «å observere og rapportere om situasjonen på en upartisk og objektiv måte».

OSSE har hatt tilstedeværelse i det østlige Ukraina siden 2014, men mandatet utløp 31. mars etter at Russland anklaget OSSE for partiskhet og satte foten ned for forlengelse av oppdraget.

Russiskstøttede separatister har kontrollert Donbas-området, som består av regionene Donetsk og Luhansk, i nesten åtte år.

OSSE er verdens største regionale sikkerhetsorienterte mellomstatlige organisasjon med observatørstatus i FN. OSSEs mandat omfatter blant annet våpenkontroll, menneskerettigheter, pressefrihet, og frie og rettferdige valg.