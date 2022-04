Dødstallet stiger etter russiske missilangrep mot Odesa

Presidenten sier at sju russiske kryssermissiler slo ned i byen lørdag. Minst ett av missilene traff en boligblokk og gjorde stor skade.

De første opplysningene gikk ut på at fem mennesker var drept og 18 såret. En av de drepte var en tre måneder gammel baby, ifølge ukrainske myndigheter.

En talsmann for lokale myndigheter sa at dødstallet trolig ville stige, og lørdag kveld sa president Volodymyr Zelenskyj at tallet på døde var steget til åtte.

Odesa er Ukrainas tredje største by med om lag én million innbyggere.

Fredag sa russiske militærtopper at målet med invasjonen av Ukraina er å ta full kontroll over hele det sørlige Ukraina i tillegg til den østlige Donbas-regionen.

Dersom de russiske styrkene får kontroll over Odesa og resten av Sør-Ukraina vil de få landtilgang til den prorussiske utbryterrepublikken Transdnjestr i Moldova. I tillegg vil Ukraina miste sin kystlinje mot Svartehavet.