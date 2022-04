Båt med 26 personer savnet i Japan

Blant de savnede er det to barn, opplyser den japanske kystvakten lørdag. Redningstjenesten frykter at båten er sunket og har ikke sett noen tegn til overlevende sju timer etter at de først ble varslet om at båten Kazul1 sendte ut en nødmelding.

I nødmeldingen ble det opplyst om at den 19 tonn store båten hadde fått vann inn over baugen og hadde begynt å synke mens den befant seg utenfor kysten av Shiretoko-halvøya nord på øya Hokkaido i Japan.

Etter nødmeldingen er det ingen som har hørt noe fra båten.

Sterk vind og grov sjø med bølgehøyde på tre meter var meldt i området, og ifølge japanske medier hadde flere fiskebåter gått til land på grunn av det dårlige været.