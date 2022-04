Dette bildet er fra et videoopptak frigitt av det russiske forsvarsdepartementet 20. april 2022, og viser oppskytingen av det interkontinentale ballistiske missilet «Sarmat» på prøvefeltet i Plesetsk i Russland. Nå sier de at missilene skal utplasseres innen høsten. Foto: Roscosmos Space Agency Press Service via AP / NTB