Ukrainas statsminister sikker på at landet vinner krigen

Sjmyhal var i Washington torsdag og fredag. Fredag holdt han felles pressekonferanse med Blinken Der takket Sjmyhal USA for støtten til Ukraina, melder CNN.

Statsministeren sa at han er sikker på at Ukraina kommer til å vinne krigen, og at landet skal ha klar en gjenoppbyggingsplan.

Blinken påpekte at dette var det første besøket fra en høytstående politiker fra Ukraina etter at krigen startet. Men den amerikanske utenriksministeren unnlot å svare på spørsmål om mulighetene for gjenåpning av USAs ambassade i Kyiv.

Sjmyhal hadde også møtt president Joe Biden og finansledere fra flere land under besøket i Washington. Fredag ettermiddag møtte Sjmyhal USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. De to diskuterte økonomisk og humanitær hjelp.

Torsdag kunngjorde Biden at USA skal bruke ytterligere 800 millioner dollar på militærhjelp til Ukraina.