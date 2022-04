En død i jordskjelv i Bosnia

En 28 år gammel kvinne døde av skadene og foreldrene hennes ble skadd da en stein løsnet som følge av jordskjelvet og traff familiens bolig i byen Stolac, opplyser myndighetene.

Jordskjelvet ble målt til en styrke på 5,7. Episenteret var 42 kilometer sørøst for byen Mostar, der skjelvet ble registrert klokken 23.07 av det europeiske seismologiske senteret EMSC. Skjelvet hadde en dybde på 5 kilometer under jordoverflaten, ifølge EMSCs målinger. Senteret advarer om at det kan oppstå etterskjelv i timene og dagene som kommer.

Jordskjelvet kunne kjennes over hele landet og i nabolandene Kroatia, Serbia og Montenegro.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS opplyser at det kom meldinger fra Albania og det sørlige Italia om at jordskjelvet kunne merkes også der.