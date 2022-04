Mulig humanitær korridor fra Mariupol lørdag

Planen går ut på at sivile kan samles til avreise klokken 10 lokal tid utenfor et kjøpesenter nordvest for byen, melder Reuters og BBC.

– Følg med på offisielle kunngjøringer lørdag morgen. Hvis alt går etter planen, kan jeg bekrefte at det vil skje, sier Iryna Veresjtsjuk i en tale på Telegram fredag kveld.

Hun la til at hun ville varsle om planen slik at sivile har nok tid til å komme seg til oppsamlingsstedet.

– Jeg forstår hvor vanskelig det er for dere. Korridorer har brutt sammen så mange ganger. Men dere og jeg bør prøve så mange ganger det trengs, inntil det fungerer, sier hun.