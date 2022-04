Ukraina: Massegrav funnet utenfor Mariupol

Byrådet i Mariupol publiserte fredag et satellittbilde tatt av selskapet Planet Labs og som viser det som skal være en massegrav utenfor landsbyen Vynohradne, øst for Mariupol.

Graven er 45 meter ganger 25 meter og minst 1.000 innbyggere fra byen ligger i den, ifølge byrådet og en rådgiver for byens ordfører.

Også bilder fra selskapet Maxar Technologies viser det som skal være en massegrav der. Selskapet opplyser at det ser ut til at kirkegården er blitt utvidet den siste måneden og at det er laget lange grøfter som kan bli nye graver, skriver The Guardian.

Tidligere denne uken viste satellittbilder fra selskapet Maxar Technologies det som skal være rekke etter rekke med over 200 nygravde massegraver i byen Manhusj, vest for Mariupol.

De første anslagene fra ukrainske myndigheter gikk ut på at det kan være opptil 9.000 sivile begravet der, men ordførerens rådgiver Petro Andrjusjtsjenko sa fredag at det kan dreie seg om enda flere.

Funn av massegraver har ført til beskyldninger om at Russland forsøker å skjule drap på sivile i Mariupol. Ifølge ukrainske myndigheter er over 20.000 sivile blitt drept i Mariupol.