Nå har etterforskningen avdekket en selvmordsbølge, og marinen slår alarm.

Det var 9. april at en person som arbeider om bord på USS George Washington ble funnet omkommet. Dagen etter ble nok en person funnet død, på et helt annet område og tilsynelatende urelatert til dødsfallet som ble bekreftet dagen før, skriver CNN.

Fem dager senere, fredag 15. april, ble nok en person funnet bevisstløs om bord på det amerikanske hangarskipet.

– Personen ble funnet bevisstløs på skipet og fikk livreddende førstehjelp før vedkommende ble fraktet til Riverside Regional Medical Center, hvor personen ble bekreftet død, sier talsmann for marinen Michael Maus til amerikanske Navy Times.

Syv dødsfall på ett år

Den amerikanske marinen var rask med å igangsette etterforskning, og nå går de ut og bekrefter at mannskapet har mistet totalt 7 personer på 12 måneder, hvor 4 av dem er bekreftet å være som følge av selvmord, bekrefter talsperson Sarah Self-Kyler til CNN.

De ferskeste dødsfallene, som utløste etterforskningen, samt ytterligere ett som fant sted i desember, er bekreftet å være selvmord. De resterende tre dødsfallene har ukjent dødsårsak.

I tillegg til de 7 dødsfallene som har funnet sted i løpet av de siste 12 månedene, mistet mannskapet 3 personer i perioden 2019-2020. To av dødsfallene er fremdeles under etterforskning, med ukjent dødsårsak. Det tredje er bekreftet å være som følge av selvmord.

Forsvarsminister Lloyd Austin er bekymret. Foto: Getty Images/AFP/NTB

Ligger til havn

USS George Washington er et atomdrevet hangarskip i Nimitz-klassen, og ligger for tiden til havn i Newport i delstaten Virginia. Det er oppkalt etter USAs første president og ble døpt og sjøsatt sommeren 1990. Hangarskipet har et flydekk på omtrent 18.000 kvadratmeter og kan bære om lag 80 fly.

Skipet har ligget til havn i Virginia siden august 2017, hvor blant annet skipets kjernebrensel skal skiftes ut, en omfattende jobb som spiller en sentral rolle i å klargjøre skipet for fremtidig bruk. Ifølge Navy Times skal skipet ut på tokt i desember.

Forsvarsministeren bekymret

Siden nyttår har det amerikanske forsvaret mistet 18 personer til selvmord, og forsvarsminister Lloyd Austin er bekymret over utviklingen.

– Ett dødsfall er ett for mange, og vi må ta en dypdykk og oppvask i arbeidsklimaet og kulturen under de mest utsatte oppdragene. Hvordan soldater ivaretas er helt avgjørende, og kan redde et liv, sier Austin.

Det pågår fremdeles en større etterforskning inn i dødsfallene på USS George Washington.