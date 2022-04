Dopapir og bind kan bli dyrere i sommer

Essity, som er morselskap til selskaper som Tena, Libresse og Tork, som selger dopapir og andre produkter i Norge, varsler at prisene kan stige.

– Det er store kostnadsøkninger knyttet til råvarer, distribusjon og energi, sier administrerende direktør Bjørn Øyrås i Essity Norway AS til NTB.

Ifølge Øyrås har kostnadsøkningene pågått over tid, både under og etter pandemien. Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har lagt ytterligere press på selskapet. Øyrås kan ikke si noe om hvordan prisøkningene vil se ut.

– Prisstigningene vil variere avhengig av kategori, om den er energi- eller oljedrevet, eller drevet av andre kostnader, sier Øyrås, som poengterer at det ikke er Essity som setter kundenes pris i butikk.

Norske forbrukere vil sannsynligvis oppleve prisøkning til sommeren. Essitys avtaler med dagligvaresektoren blir satt to ganger i året. Neste vindu er 1. juli.

Selskapene under Essity produserer i tillegg til dopapir blant annet feminine produkter og babyprodukter. I 2021 omsatte Essity Norway AS for 1,4 milliarder kroner.