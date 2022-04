Dette skjedde i Ukraina i natt

* Så mange som 9.000 sivile kan være begravet i en massegrav i landsbyen Manhusj utenfor den beleirede havnebyen Mariupol, ifølge ordfører Vadym Bojtsjenko.

– Den verste krigsforbrytelsen i det 21. århundre har blitt begått i Mariupol. Dette er det nye Babij Jar, sa Boytsjenko.

Babij Jar var åsted for flere massakrer utført av nazistene i 1941. Nesten 34.000 ukrainske jøder ble drept. Tidligere torsdag hevdet Bojtsjenko at russiske styrker har samlet lik i lastebiler og dumpet i skyttergrav-lignende massegraver i Manhusj, skriver Sky News.

* Russiske påstander om at den strategisk viktige havnebyen Mariupol har falt stemmer ikke, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Byen har vært beleiret i snart to måneder, og i torsdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV at kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede.

Byen fortsetter imidlertid å stå imot russerne, hevdet Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

* Russland har avvist en foreslått våpenhvile i forbindelse med den ortodokse påsken, som starter søndag, ifølge Zelenskyj.

– Dessverre har Russland avvist forslaget om å etablere en påskevåpenhvile. Dette viser veldig godt hvordan lederne av den staten behandler den kristne troen, en av de mest gledelige og viktige høytider, sa Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

– Men vi holder på håpet. Håpet om fred, håpet om at livet vil overvinne døden, sa han videre. Pave Frans og FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som har tatt til orde for en våpenhvile i Ukraina i forbindelse med høytida.

* Infrastrukturen i Ukraina har fått skader som vil koste anslagsvis 60 milliarder kroner å reparere, og kostnadene kommer til å stige, ifølge Verdensbanken.

Verdensbankens leder David Malpass sa på en konferanse om bistand til Ukraina at det foreløpige anslaget er nøkternt og at det ikke inkluderer den stadig økende kostnaden krigen har for Ukrainas økonomi, skriver The Guardian.

– Og selvfølgelig pågår krigen fortsatt, så de kostnadene fortsetter å øke, sa Malpass.

Ukraina trenger 7 milliarder dollar i måneden for å veie opp for de økonomiske tapene krigen medfører, sa president Zelenskyj da han talte til ledere i Verdensbanken og det internasjonale pengefondet IMF torsdag.

* Russlands invasjon av Ukraina har ført til at situasjonen for flyktninger verden over har blitt mye vanskeligere, ifølge en UNHCR-representant.

– Konflikten har forverret situasjonen for mange av de anslagsvis 84 millioner fordrevne mennesker på jorda ytterligere, da maten allerede har blitt dyrere og mindre tilgjengelig verden over, sa Roland Bank, som leder FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) kontor i Tyskland.

Flere millioner mennesker hadde allerede mistet inntekter som følge av coronapandemien, og påfølgende økonomiske problemer har ført til at mange knapt har det som trengs for å leve, la han til.