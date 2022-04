Medlemmer av en georgisk legion trener sivile i selvforsvar i Kiev, Ukraina fredag 4. februar. Den paramilitære enheten ble dannet av etniske georgiske frivillige for å kjempe mot russisk aggresjon i Ukraina i 2014, og inkluderer nå mennesker av ulike nasjonaliteter. Både svenske og norske statsborgere har vervet seg til The International Legion of Defense of Ukraina. (AP Photo / Efrem Lukatsky) Foto: Efrem Lukatsky / AP