Minst 20 drept i angrep mot moské i Mazar-e-Sharif

En selvmordsbomber utløste ifølge lokale medier en bombevest i den sjiamuslimske Hazrat Ali-moskeen idet folk var i ferd med å forlate bygningen.

En talsmann for Taliban i Mazar-e-Sharif, Mohammad Asif Wazeri, bekrefter overfor Reuters at minst 20 mennesker ble drept i angrepet.

To leger ved Abu Ali Sina-e-Balkhi-sykehuset i Mazar-e-Sharif bekrefter overfor lokale medier at de har mottatt minst 20 døde og over 60 sårede etter angrepet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men den ytterliggående sunnimuslimske gruppen IS har gjennomført en rekke terrorangrep mot sjiamuslimer i Afghanistan de siste årene.