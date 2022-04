Omkamp om munnbindpåbud i USA

Det var en føderal dommer i Florida som mandag slo fast at CDC går ut over sine fullmakter og ikke fulgte riktig prosedyre eller rettferdiggjorde beslutningen om å forlenge påbudet om bruk av munnbind fram til 3. mai.

Munnbindkravet skulle opprinnelig vare til 18. april, men CDC ville ha mer tid til å studere omikronvarianten, som nå står for majoriteten av smittetilfellene i USA.

Justisdepartementet opplyste tirsdag at kjennelsen ikke ville ankes med mindre CDC mener kravet om munnbind fortsatt er nødvendig. CDC ba onsdag om anken, og like etter ble den levert i en føderal domstol i Tampa i Florida.

I en uttalelse onsdag skrev CDC at etaten at den stadig vurderer det som nødvendig med munnbind innendørs på transport for å beskytte folks helse.

Videre heter det at etaten vil fortsette å følge med for å slå fast om påbudet vil forbli nødvendig og at den mener påbudet er «en lovlig ordre, godt innenfor CDCs lovfestede myndighet til å verne om folkehelsa».

Bruk av munnbind har blitt en politisk viktig sak i USA. Mange på høyresiden er sterkt imot.