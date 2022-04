– Desperate tider åpner for desperate tiltak, og Canberra må få vite at victorianere er lei av å bli overkjørt. Radikale alternativer er på bordet, inkludert en Vexit, skriver viseborgermester i Melbourne Nicholas Reece i et leserinnlegg i avisen The Age.

Det brygger opp til valg i Australia i mai og flere delstater rasler med sablene mot de sentrale styresmaktene i Canberra. Tidligere har enkelte politikere i delstaten Vest-Australia leflet med tanken om å bryte med beslutningstakerne i samveldet.

Gigantisk avstander

– Tyranniet i avstanden mellom Perth og Canberra gjør at vest-australiere føler seg isolerte og ignorert av sine østkyst-allierte og det heller bensin på bålet, har parlamentsmedlem for delstaten, Patrick Gorman, tidligere sagt til The West Australian.

Det er over 300 mil mellom Perth og Canberra, en avstand som i luftlinje er lengre enn Oslo-Gibraltar.

En meningsmåling fra oktober 2020 viste at om lag hver fjerde vest-australier støttet en løsrivelse av delstaten.

– I Vest-Australia har ideen om å forlate føderasjonen vært et jevnlig debattema. Kanskje det er på tide for Victoria å vurdere det utenkelige – å klare oss alene for å skjøtte våre interesser best mulig, en Vexit, skriver Reece.

Uenige i pandemihåndtering og innvandring

Pandemihåndteringen har økt de indre splittelsene i landet. Australia innførte et strengt smitteregime og hadde frem til nylig noen av verdens aller strengeste innreiserestriksjoner.

I innlegget peker Reece på blant annet pandemihåndteringen og den strenge innvandringspolitikken og mangelen på klimatiltak som punkter der de sentrale myndighetene ikke er på linje med Victoria. Han kritiserer også de sentrale myndighetene for å skjevfordele midler til infrastruktur mellom delstatene. Victoria er den nest minste delstaten i samveldet, men den tettest befolkede med en befolkning på rundt seks millioner mennesker.

Ser til Danmark

Reece peker på at delstaten alene vil ha en befolkning tilsvarende land som Danmark, New Zealand og Singapore. Land det da ville vært naturlig å se til for inspirasjon.

– Borte fra føderasjonens lenker kunne Victoria hatt en flyktningpolitikk like human som New Zealand. En miljø og klimapolitikk som fornybar-stormakten Danmark og en dynamisk og innovasjon-ledet økonomi som Singapore, skriver Reece.

Australierne skal 21. mai gå til valg på halvparten av senatorene i nasjonalforsamlingens overhus, og hele underhuset.