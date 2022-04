– Uten noen betingelser. Vi er klare til å holde en forhandlingsrunde i Mariupol, skriver Ukrainas hovedforhandler og rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj, Mykhailo Podoljak, på Twitter.

Han la til at han ønsket forhandlingene for å kunne redde liv.

Mariupol har vært under angrep fra russiske styrker og russisk-støttede separatister i to måneder, og over 300.000 av byens 450.000 innbyggere har flyktet.