Paludan stiller til valg i Sverige

Stram kurs er opprinnelig et dansk parti, men Paludan ble for to år siden også innvilget svensk statsborgerskap som følge av at faren er svensk.

I påsken utløste Paludan opptøyer i flere svenske byer der han holdt eller varslet markeringer for å sette fyr på Koranen.

Han har også tidligere utløst opptøyer i København, og han er straffedømt i Danmark for hets mot folkegruppe som følge av rasistiske uttalelser rettet mot muslimer. Han er tidligere også dømt for å ha truet en politibetjent.

Da Stram kurs og Paludan stilte til valg i Danmark i 2019, fikk partiet bare 1,8 prosent av stemmene og havnet under sperregrensa som er på 2 prosent.

Året etter ble han nektet innreise i Sverige i to år, etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö der han truet med å brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon.

Paludan, som er utdannet jurist, legger i taler ikke skjul på hva som er hans og partiets mål, et forbud mot islam og deportering av alle muslimer.

– Våre gater og smug vil bli omgjort til elver av blod, og de fremmede fienders blod vil ende i kloakken der også de fremmede hører hjemme. De er primitive og ynkelige uslinger, og deres død vil være både nødvendig og lovlig, var budskapet i en av hans taler, rettet mot muslimer i Danmark.