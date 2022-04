Endringen ble vedtatt i nasjonalforsamlingen onsdag etter et forslag fra den russiske regjeringen, melder det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

I forarbeidene står det at man vil innføre et eget visumregime for diplomater, mens fortrinnsstatusen oppheves for offisielle delegasjoner av tjenestemenn, folkevalgte og høyesterettsdommere, samt for journalister.

I tillegg til Norge, gjelder endringen for borgere fra EU, Island, Liechtenstein og Sveits.

Tidligere har president Vladimir Putin i et dekret opphevet ordningen som lot personer med diplomatpass reise fritt inn i Russland. Dekretet gjaldt «gjengjeldelsestiltak (...) i forbindelse med fremmede staters uvennlige handlinger.