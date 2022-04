Separatister hevder over 145 er evakuert fra Mariupol

– Fem soldater i Ukrainas væpnede styrker har lagt ned våpnene og frivillig forlatt området til stålverket Azovstal, skriver myndighetene i Donetsk på meldingstjenesten Telegram onsdag.

I en annen melding tirsdag kveld, sa separatistene at over 140 sivile er evakuert fra den krigsherjede havnebyen. Det er ikke kjent hvor de har blitt evakuert til.

Russiske styrker har trappet opp angrepene mot Mariupol, som er strategisk viktig for å skape en landforbindelse mellom den annekterte Krim-halvøya og de russiskstøttede utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

Tirsdag sa Russland at det var opprettet en humanitær korridor for soldater som vil legge ned våpnene og forlate byen. Onsdag sier Ukraina at de to landene er enige om å la sivile få fritt leide ut av byen samme ettermiddag.

De siste ukrainske soldatene i byen har forskanset seg på det 11 kvadratkilometer store området til Azovstal.