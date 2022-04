USA tror Russland vil angripe forsyningsruter for våpen

De russiske styrkene har utført forholdsvis få angrep mot bevegelig mål som tog og lastebilkolonner, men de kan ødelegge broer, veier og jernbanestrekninger som brukes til å få våpen og forsyninger inn i landet, sier en tjenestemann i det amerikanske forsvaret, ifølge CNN.

Selv om russerne skulle lykkes med dette, vil de ikke kunne stanse forsendelsene helt, sier tjenestemannen. Til det er det simpelthen for mange leveranser.

USA og andre vestlige land har så langt levert rundt 70.000 panservernvåpen og 30.000 luftvernraketter, samt utskytingsramper for disse, sier tjenestemannen. Onsdag ble det kjent at også Norge har levert et luftvernsystem til Ukraina, i tillegg til minst 4.000 panservernraketter.