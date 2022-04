Mer enn 500 rohingya-flyktninger rømte fra leir i Malaysia

Ifølge Malaysias innvandringsdepartement brøt det ut en demonstrasjon før 528 rohingyaer brøt opp en dør og flyktet fra leiren i Penang-delstaten nord i landet.

Politiet og andre myndigheter rykket ut, og 326 innsatte er blitt pågrepet på ny, heter det i en uttalelse. Letingen fortsetter etter de andre.

Penangs politisjef Mohamad Shuhaily Mohamad Zain forteller til lokale medier at seks av rohingyaene ble påkjørt og døde da de forsøkte å krysse en motorvei. Ifølge ham er det snakk om to kvinner, to menn, en jente og en gutt.

Majoriteten av befolkningen i Malaysia er muslimsk, og landet er et foretrukken reisemål for rohingya-muslimene som flykter fra forfølgelse i Myanmar eller fra dårlige forhold i flyktningleirer i Bangladesh.

Malaysia gir dem ikke flyktningstatus, men landet huser rundt 180.000 flyktninger og asylsøkere som er registrert med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), blant dem mer enn 100.000 rohingyaer og andre etniske grupperinger fra Myanmar.

Tusenvis av andre er papirløse etter å ha tatt seg til landet ulovlig over havet.